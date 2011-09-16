اصابة مراسل بي بي سي في ليبيا

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اصيب مراسل البي بي سي محمد بلوط بجروح اثناء قيامه بالتغطية الصحفية للقتال في منطقة بني وليد بين قوات المجلس الوطني الانتقالي والقوات الموالية للقذافي.

وتفيد المعلومات الواردة من ليبيا ان بلوط يخضع الان لعناية فريق طبي، وان الجراح التي اصيب بها لا تشكل خطرا على حياته.

وكان بلوط يستعد لتقديم متابعتة لمجريات القتال في بني وليد لتلفزيون البي بي سي وعلى الهواء مباشرة، عندما تم استهدافه الى جانب صحفيين اخرين باطلاق نار عليهم من قناصة.

Image caption كان بلوط يستعد لتقديم متابعتة لمجريات القتال في بني وليد على الهواء مباشرة حين استهدف باطلاق نار

وعكف بلوط خلال الايام الماضية على تقديم تغطية حصرية مباشرة لجبهة القتال في بني وليد، حيث كان فريق العمل التابع لبي بي سي عربي من اول الفرق الاعلامية التي وصلت الى المواقع المتقدمة للقتال هناك.

وقال متحدث باسم بي بي سي "ان حادثة اليوم هي تذكير اخر بشجاعة صحفيينا والتزامهم بتقديم المعلومات الى جمهورهم لحظة وقوعها، وان وقعت في اكثر المناطق او الاوضاع خطورة".

من الجدير بالذكر ان بلدة بني وليد الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها 47 ألف نسمة تخضع للحصار منذ اسبوعين ويتحصن موالون للقذافي في وديانها العميقة وتلالها لمنع قوات المجلس الوطني الانتقالي من التقدم صوب البلدة.

وقد واصلت قوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي تقدمها السريع صوب البلدة يوم الجمعة بعد تعرض مواقعها لهجوم من القوات الموالية للزعيم المخلوع معمر القذافي.