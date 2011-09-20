مقتل 3 واصابة 15 بانفجار في العاصمة التركية

مصدر الصورة AP Image caption تسبب الانفجار في احتراق 6 سيارات وتحطيم زجاج نوافذ البنايات القريبة

قتل ثلاثة اشخاص واصيب 15 اخرون بجروح في انفجار وقع بمركز العاصمة التركية انقرة.

واكد وزير الداخلية التركي ادريس نعيم شاهين في حديث للصحفيين حصيلة الضحايا قائلا ان "ثلاثة اشخاص قتلوا واصيب 15 بجروح بينهم خمسة اصابتهم خطرة".

ورجح الوزير التركي فرضية كونه الانفجار ناجم "على الارجح" عن هجوم "ارهابي.

ويقول مراسل بي بي سي في انقرة انه يرجح أن تكون حافلة صغيرة كانت تحمل مواد متفجرة تسببت في الانفجار،

ويضيف انه عادة ما توجه أصابع الاتهام في مثل هذه الهجمات إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة في خانة الارهاب.

ونقلت شبكتا الاعلام ان.تي.في و سي.ان.ان تورك عن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج تصريحه بأن الانفجار القوي ناجم عن قنبلة كانت مخبأة في سيارة.

كما نقلت وكالة اسوشييتد برس عن بشير اتالاي نائب اخر لرئيس الوزراء تأكيده لجرح 15 شخصا في الانفجار.

وكانت التكهنات تصاعدت بشأن سبب الانفجار ونسب الى رئيس بلدية منطقة تشانكايا التي وقع فيها الانفجار قوله نقلا عن بعض الشهود أن الانفجار ربما يكون قد نتج عن انفجار اسطوانة غاز محترقة رميت من نافذة إحدى المباني المجاورة .

وكانت تقارير سابقة نقلت عن شهود عيان ان الانفجار تسبب في سقوط قتيلين وجرح اخرين.

ويقول مراسلنا ان الانفجار وقع في منطقة قزيل آي أكحد أكثر المناطق ازدحاما في العاصمة أنقرة ، وتسبب في احتراق 6 سيارات وتحطيم زجاج نوافذ البنايات القريبة، حسب روايات شهود عيان.

قد ارتفعت سحابة دخان كبيرة في سماء المنطقة، بيد ان فرق الاطفاء تمكنت بسرعة من احتواء الحريق الذي اندلع في المكان.

واظهرت صور تلفزيونية النيران وهي تشتعل في عدد من السيارات المتوقفة امام مبنى قائمقامية العاصمة التركية.

وأفادت التقارير إن الشرطة طوقت المنطقة التي وقع فيها الانفجار.