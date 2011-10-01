الكويت: مقتل أربعة عمال في انفجار بمصفاة الأحمدي

مصدر الصورة BBC World Service Image caption تعتبر مصفاة الأحمدي الأكبر في الكويت

لقي أربعة عمال حتفهم وأصيب ثلاثة من رجال الأمن السبت في انفجار في مصفاة الأحمدي للنفط في الكويت.

وقال مصدر من القطاع النفطي لوكالة الأنباء الفرنسية " "استنادا الى المعطيات الاولوية، فإن القتلى الاربعة هم عمال آسيويون".

وأشار المصدر إلى أن سبب الانفجار "تسرب في انبوب للغاز".

وميناء الاحمدي هي الاكبر بين المصافي الثلاث في الكويت، اذ تبلغ قدرتها التكريرية اكثر من 460 الف برميل في اليوم، فيما تبلغ القدرة الاجمالية لمصفاتي الشعيبة وميناء عبدالله مجتمعتين نحو 450 الف برميل في اليوم.

ولم يتضح ما اذا كان للانفجار اي تاثير على صادرات الكويت النفطية.