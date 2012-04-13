صراع بين وزارتي النفط والسياحة في العراق بسبب أنبوب نفط في بابل
صراع بين وزارتي النفط والسياحة في العراق بسبب أنبوب نفط في بابل.
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أنبوب النفط موضع الخصام بين الوزارتين العراقيتين
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المرتفع الذي تقول دائرة الآثار إن سور بابل يقع تحته.
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صورة اخرى للمرتفع. تنفي وزارة النفط ان يكون السور تحته.
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اعاد نظام الرئيس الاسبق صدام حسين بناء المدينة بطابوق جديد.
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منظر لآثار بابل. ليست هذه الآثار سوى جزء صغير من المدينة التاريخية التي وقفت شامخة هنا في العصور الغابرة.
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أصبح هذا الموقع الأثري القديم عن مزيج من بقايا المدينة التاريخية وما تم بناؤه فوقها.
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الاصالة مهمة اذا كان لبابل ان تصبح موقعا معترفا به للتراث العالمي.
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أسد بابل بين الآثار القليلة التي لم يمسها الزمن إلا قليلا. يقف وحيدا في ساحة واسعة قرب قصر نبوخذنصر الثاني، ويرزخ تحته رجل يرمز إلى الجندي الغازي. أما الأسد فيرمز إلى صلابة المحاربين البابليين الرابضين دفاعا عن مدينتهم.
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