صراع بين وزارتي النفط والسياحة في العراق بسبب أنبوب نفط في بابل.

أسد بابل بين الآثار القليلة التي لم يمسها الزمن إلا قليلا. يقف وحيدا في ساحة واسعة قرب قصر نبوخذنصر الثاني، ويرزخ تحته رجل يرمز إلى الجندي الغازي. أما الأسد فيرمز إلى صلابة المحاربين البابليين الرابضين دفاعا عن مدينتهم.