صراع بين وزارتي النفط والسياحة في العراق بسبب أنبوب نفط في بابل

  • 13 أبريل/ نيسان 2012

صراع بين وزارتي النفط والسياحة في العراق بسبب أنبوب نفط في بابل.

  • بابل

    أنبوب النفط موضع الخصام بين الوزارتين العراقيتين

  • بابل

    المرتفع الذي تقول دائرة الآثار إن سور بابل يقع تحته.

  • بابل

    صورة اخرى للمرتفع. تنفي وزارة النفط ان يكون السور تحته.

  • بابل

    اعاد نظام الرئيس الاسبق صدام حسين بناء المدينة بطابوق جديد.

  • بابل

    منظر لآثار بابل. ليست هذه الآثار سوى جزء صغير من المدينة التاريخية التي وقفت شامخة هنا في العصور الغابرة.

  • بابل

    أصبح هذا الموقع الأثري القديم عن مزيج من بقايا المدينة التاريخية وما تم بناؤه فوقها.

  • بابل

    الاصالة مهمة اذا كان لبابل ان تصبح موقعا معترفا به للتراث العالمي.

  • بابل

    أسد بابل بين الآثار القليلة التي لم يمسها الزمن إلا قليلا. يقف وحيدا في ساحة واسعة قرب قصر نبوخذنصر الثاني، ويرزخ تحته رجل يرمز إلى الجندي الغازي. أما الأسد فيرمز إلى صلابة المحاربين البابليين الرابضين دفاعا عن مدينتهم.