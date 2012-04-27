اعتراض سفينة محمّلة بالأسلحة في مياه لبنان الإقليمية

مصدر الصورة BBC World Service Image caption بحرية الجيش اللبناني أجبرت الباخرة على التوجّه الى مرفأ سلعاتا في شمال بيروت

أوقفت البحرية اللبنانية، عصر الجمعة، سفينة محمّلة بالأسلحة كانت تبحر في المياه الإقليمية اللبنانية.

وقالت مصادر أمنية لبنانية، إن بحرية الجيش اللبناني أوقفت سفينة محمّلة بالأسلحة قادمة من ليبيا عبر مصر الى مرفأ طرابلس في شمال لبنان، وأجبرتها على التوجّه الى مرفأ في شمال بيروت حيث تقوم بتفتيشها.

وقالت المصادر، إن الباخرة تدعى "لطف الله 2"، مشيرة الى أن 3 مستوعبات كانت على متنها.

وأوضحت المصادر أن بحرية الجيش اللبناني أجبرت الباخرة على التوجّه الى مرفأ سلعاتا في شمال بيروت.

وأشارت الى أن أي تفاصيل أخرى حول الأسلحة والجهة التي كانت ستتسلمها لن يكشف عنها قبل انتهاء التحقيقات.

ولم تشر المصادر الى تفاصيل أخرى حول وجهة الأسلحة والجهة التي تقف خلف إرسالها، لكن الأمن اللبناني سبق أن اعتقل مجموعات كانت تهرّب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية الى المسلّحين داخل سوريا.