بان كي مون: الوضع في سوريا غير مقبول وغير محتمل

مصدر الصورة Reuters Image caption دعا كي مون كافة الأطراف إلى وقف العنف

وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الوضع في سوريا بأنه "غير مقبول وغير محتمل"، وذلك بينما اعلنت دمشق أن السوريين أقبلوا بأعداد هائلة يوم الاثنين للتصويت في الانتخابات البرلمانية.

وقال بان إن أكثر من 9000 شخصا قتلوا في سوريا خلال الـ14 شهرا الماضية، واصفا ذلك بأنه "وضع غير مقبول وغير محتمل على الإطلاق".

واضاف بان، خلال كلمة في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن أولوية الأمم المتحدة هي نشر بعثة مراقبة في الأراضي السورية بأسرع ما يمكن.

ودعا كافة الأطراف إلى وقف كافة اشكال العنف.

"طبيعية وهادئة"

في هذه الاثناء قالت الحكومة السورية إن الناخبين أقبلوا بأعداد كبيرة يوم الاثنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، التي تعتبرها خطوة أساسية في "برنامجها الإصلاحي".

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلف العزاوي، في تصريحات نقلها التلفزيون السوري، إن الاقتراع جرى بصورة "طبيعية وهادئة" في جميع أنحاء البلاد.

وتحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن نسبة مشاركة كبيرة في الانتخابات.

لكن المعارضة السورية رفضت المشاركة في هذه الانتخابات ودعت إلى مقاطعتها.

وقال شهود عيان في دمشق إن التصويت بدا غير مستقر وغير منتظم.

"عرض مسرحي"

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين في احدى مراكز الاقتراع أن 137 شخصا أدلوا بأصواتهم في الساعات الثلاث الأولى، بينما قال صحفيون أجانب إنهم رأوا ثلاثة اشخاص فقط يقترعون خلال 40 دقيقة.

وقال رجل رفض الكشف عن هويته، بالقرب من احدى مراكز الاقتراع، "كل هذا عبارة عن عرض مسرحي، المرشحون رجال أعمال ومجرد بيادق لأشخاص نافذين".

على الصعيد الميداني، قال المركز السوري لحقوق الإنسان -الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له- إن اشتباكات عنيفة وقعت الاثنين بين القوات الحكومية وقوات المعارضة في المحافظات الشمالية ومدينة حماة وحول العاصمة دمشق.

وأضاف المرصد أن محافظة دير الزور شرقي سوريا شهدت مقتل ثلاثة منشقين فجر الاثنين على يد القوات الحكومية، كما قتل ثلاثة آخرون برصاص قناصة.

ويلقى العنف في سوريا بظلاله على إمكانية إجراء انتخابات حرة، كما يعقد مهمة مراقبي الأمم المتحدة الذين يراقبون وقفا هشا لإطلاق النار أعلن في 12 أبريل/ نيسان الماضي.