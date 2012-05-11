قراصنة يختطفون شاحنة نفط قرب عمان

مصدر الصورة AFP Image caption ينشط القراصنة في سواحل الصومال الشمالية

اختطفت مجموعة من القراصنة شاحنة نفط تعود ملكيتها إلى اليونان بالقرب من السواحل العمانية، حسبما أكدت الشركة المالكة.

وتحمل الشاحنة سمايرني، التي ترفع علم ليبيريا، حوالي 135 ألف طن من النفط.

وقالت الشركة المالكة إنها فقدت الاتصال بطاقم السفينة يوم الخميس حوالي الساعة 11:50 بتوقيت غرينيتش.

وأفادت الأنباء بأن السفينة كانت في طريقها إلى الصومال.

ويعتقد أن عملية الاختطاف تمت على بعد حوالي 630 كيلومترا من السواحل العمانية.

وأشارت تقارير إلى أن هذه هي الرحلة الثانية لتلك السفينة التي بدأت العمل عام 2011.

ويتألف طاقم السفينة من 15 شخصا من الهند والفلبين.

ويأتي هذا الحادث بعد تراجع ملحوظ في عمليات الاختطاف التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.

يذكر أن القراصنة المتمركزين في سواحل شمال الصومال ظلوا يهاجمون السفن التي تمر بالمنطقة، ويمتد نشاطهم أحيانا إلى مناطق قريبة من السواحل العمانية.

ويعزى التراجع في عمليات القرصنة إلى الخطط التي اقرتها العديد من الدول بالسماح للسفن التي ترفع أعلامها بالإبحار وعلى متنها حراس مسلحون.

ولم يتضح ما إذا كان هناك حراس مسلحون على متن الشاحنة سمايرني أم لا.