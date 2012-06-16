آلية انتقال السلطة في السعودية

مصدر الصورة Getty Image caption خمسة أبناء لمؤسس المملكة في صورة تعود للعام 1945

جاءت وفاة ثاني ولي للعهد في غضون ثماني شهور المملكة السعودية، ليطرح أسئلة عن كيفية انتقال السلطة بين أفراد مؤسس المملكة وأبنائهم المتقادمين في السن.

وتوفي الامير نايف بن عبد العزيز، بعد معاناة من المرض، كما كان حال سلفه الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

وبوفاة الأمير نايف، تشغر ثلاثة مناصب هي ولاية العهد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

أقدم نظام ملكي عربي

يمكن اعتبار المملكة السعودية أقدم نظام ملكي مستقر في المنطقة العربية. وينتمي آل سعود إلى قبيلة عنزة وهي من أكبر القبائل العربية، وتمتد فروعها من الجزيرة العربية الى العراق وسوريا.

ظهر اسم السعودية للمرة الأولى كإمارة عندما تأسست الدولة السعودية الأولى وسميت على اسم عائلة مؤسسها الأمير محمد بن سعود بن محمد آل مقرن (توفي عام 1765 م).

مر حكم آل سعود بثلاث مراحل. الأولى كانت مرحلة تأسيس المملكة (1744-1818) . وتعاقب على الحكم فيها أربعة من مؤسسي الدولة، وانتهت بسقوط عاصمتها الدرعية بيد القوات المصرية تحت قيادة إبراهيم باشا.

أما المرحلة الثانية (1823-1891) فتعاقب على الحكم فيها تسعة أمراء، وهي المرحلة الممتدة بين سقوط الدولة السعودية الأولى واستيلاء محمد بن عبد الله بن رشيد أمير حائل على نجد سنة 1891 م. يعتبر تركي بن عبد الله مؤسس الدولة السعودية الثانية.

بدأت المرحلة الثالثة، وهي المملكة السعودية كما نعرفها اليوم، عام 1891 وتعاقب على الحكم فيها ستة حكام.

في عهد الأمير محمد بن سعود، ظهرت الدعوة السلفية في نجد. وبدأت الدعوة من الدرعية قرب الرياض ثم راحت تتوسع.

خلفه ابنه عبدالعزيز بن محمد الذي فتح الرياض بعد هزم آل رشيد، وضم الإحساء والقطيف وباقي مناطق نجد والحجاز، بقيادة سلطان بن بجاد بين عامي 1913و1926. وأصبح عبد العزيز ملكاَ للحجاز، وعرفت المملكة بعد ذلك باسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها.

عام 1934 اندلعت حرب مع اليمن انتهت بضم إقليم عسير وجزء من صحراء الربع الخالي. وصدر عام 1932 مرسوم ملكي بتوحيد مقاطعات الدولة التي باتت تعرف بـ"المملكة العربية السعودية" وبذلك بات عبد العزيز آل سعود أول ملك عليها.

تولى ابنه الأكبر سعود العرش من بعد وفاة والده عبد العزيز عام 1953. وفي عام 1960 اجتمع أبناء عبد العزيز وبعض العلماء وقرروا نزع السلطة سلمياً من سعود وتسليمها لفيصل. فغادر سعود المملكة إلى اليونان وتوفي هناك.

اغتيل فيصل عام 1975 على يد ابن أخيه فيصل بن مساعد، وخلفه أخوه الملك خالد.

توفي الأخير عام 1982 إثر نوبة قلبية، ليخلفه الملك فهد الذي أطلق على نفسه اسم خادم الحرمين الشريفين، الذي توفي عام 2005. وتولى من بعده الملك عبد الله بن عبد العزيز.

أعلى المناصب

منذ العام 1932، نما عدد أفراد العائلة المالكة بشكل كبير، ويشغل أفرادها اعلى المناصب في المؤسسات الحكومية والوزارات، اضافة الى حكمهم المدن والمناطق الرئيسية. لكنهم لا يسيطرون على بعض المؤسسات مثل مجلس الشورى الذي يعينه الملك.

تعد الشريعة الإسلامية أساس الحكم في السعودية. وحددت آلية انتقال السلطة في المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، وتنص على أن "نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويختار الملك ولي العهد ويعينه بأمر ملكي، ويكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد وما يكلفه الملك من أعمال، ويتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة".

الملك عبدالله بن عبدالعزيز (مواليد عام 1924 م) هو سادس ملك للسعودية في المرحلة الثالثة. سبقه الى الحكم الملك فهد (1982-2005)، الملك خالد (1975-1982)، الملك فيصل (1964- 1972)، الملك سعود (1953- 1964)، الملك عبدالعزيز (1932 -1953)

هيئة البيعة

عام 2006، وفي إطار مساعيه للإصلاح، أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً بتشكيل نظام هيئة البيعة.

جاء في المرسوم تعديل للفقرة "ج" من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، والذي ينص على أن تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة.

أهم مهام الهيئة "تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود عبر المشاركة في اختيار ولي العهد، والحفاظ على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب".

وعيّن الملك عبدالله أخاه غير الشقيق الأمير مشعل بن عبد العزيز على رأس الهيئة.

تتكون الهيئة من 35 أميراً من أبناء الملك عبد العزيز وأحفادهم، مهمتهم تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود لا سيما عبر المشاركة في اختيار ولي العهد.

وتتألف الهيئة من أبناء الملك عبد العزيز، وينوب عن المتوفين والمرضى والعاجزين منهم أحد أبنائهم، يضاف إليهم اثنان من أبناء كل من أبناء الملك المؤسس يعينهما الملك وولي العهد.

بعد عام على تشكيلها، أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز في أكتوبر/ تشرين الأول 2007لائحةتنفيذية تحدد آليات تطبيق نظام هيئة البيعة.

ووفقاً للائحة، يتمتع أعضاء الهيئة بعضوية مدتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا إذا اتفق إخوة العضو المنتهية ولايته على ذلك، وبموافقة الملك وبحسب نظام هيئة البيعة الصادر في أكتوبر 2006، تُوكل الهيئة إلى لجنة طبية مهمة التأكد من أهلية الملك وولي عهده في إدارة الحكم.

وينص النظام الأساسي للبيعة على أن يعمد الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، الى اختيار من يراه مناسباً لولاية العهد على أن يعرض بعد ذلك اختيار الملك على الهيئة لترشح واحداً منهم.

وفي حالة عدم ترشيحها لأيٍّ منهم فعلى الهيئة ترشيح من تراه مناسباً لولاية للعهد، وفي حالة عدم موافقة الملك على ترشيح الهيئة، تقوم الهيئة بعملية تصويت بين مَن رشحته والآخر يختاره الملك.

يأتي بعد ذلك مرحلة تسمية الحاصل على أكثر الأصوات ولياً للعهد، وحدد نظام الهيئة بأن يتم اختيار ولي العهد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مبايعة الملك.