أحمد شفيق يقول لأنصاره "سنصنع المعجزات"

مصدر الصورة x Image caption شفيق يدعو أنصاره المحتشدين في مدينة نصر إلى السلمية

يواصل مؤيدو المجلس العسكرى اعتصامهم أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر في القاهرة لليوم الثانى، لإعلان تأييدهم للمجلس الحاكم للبلاد، الذى تنتهى فترة حكمه فى نهاية هذا الشهر.

وأكد الفريق أحمد شفيق على أنه سيقود الشعب المصري في الفترة المقبلة إلى "صنع المعجزات" التي من أجلّها العمل علي تحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، قائلا:"سوف نصنع المعجزات مع الشعب المصري القادر علي صنع المعجزات".

وأضاف شفيق -في اتصال هاتفي لأنصاره "إخواني وأبنائي وبناتي الأحباء، أبناء الشعب المصري القوي القادر علي صنع المعجزات، سننمو ونتطور ونعمل علي إعادة تاريخ مصر المجيد".

وأعرب شفيق عن سعادته "بمشاركة الشعب في دعمه في ساحة الجندي المجهول،" وأنه كان يود أن يشاركهم ويكون في وسطهم ولكن ظروفه منعته عن ذلك.

الحفاظ على السلمية

وطالب الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية المتظاهرين أمام النصب التذكارى بالحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الانجراف إلى دعاوى إسقاط البلاد.

وواصل الآلاف من أنصار شفيق تجمهرهم أمام النصب التذكارى بطريق النصر، وقام المتجمهرون بإطلاق الألعاب النارية.

وقد تزايدت أعداد المتظاهرين المحتشدين فى طريق النصر على يمين ويسار النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر حيث باتت أعدادهم تقدر بعشرات الآلاف.

ويرفع المتظاهرون أعلام مصر ويرددون شعارات تؤكد على وحدة الشعب والجيش وتقدير الدور الوطنى للجيش، ورفض هيمنة أى تيار بعينه على المشهد السياسى فى مصر وضرورة الالتزام بحكم القانون وبنتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إعلانها عصر اليوم الأحد.

وكان لافتا كذلك مشاركة أعداد من رجال الدين المسلمين والمسيحيي وهم يقفون جنبا إلى جنب "مؤكدين على وحدة الهدف والمصير."

ورغم أن بعض المتظاهرين يرددون عبارات التأييد لمرشح الرئاسة الفريق شفيق فإن الجانب الأكبر من المتظاهرين يرفعون لافتات ويرددون شعارات تؤكد ضرورة احترام سيادة القانون، وتأييد القوات المسلحة "لدورها التاريخى الذى قام بحماية ثورة 25 يناير."

وجابت بعض السيارات حاملة أعلام مصر أمام النصب، وهتف المتجمهرون "يسقط يسقط حكم المرشد".