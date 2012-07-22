العراق: إصابة 23 شخصا بجروح في انفجار سيارة مفخخة في النجف

مصدر الصورة x Image caption نادرا ما تشهد مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة هجمات كبيرة

قال مسؤول عراقي إن 23 شخصا أصيبوا بجروح صباح الأحد في انفجار سيارة مفخخة في مدينة النجف، في أول هجوم من نوعه في المدينة منذ نحو عام.

وقال سالم نعمة، مدير إعلام صحة النجف -التي تبعد نحو 150 كيلومترا جنوب بغداد- إن "سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم الأحد بالقرب من أحد المطاعم المخصصة للمفطرين في شارع الهاتف في المدينة القديمة".

وأضاف أن "انفجار السيارة المفخخة أدى إلى إصابة 23 شخصا بجروح متوسطة وطفيفة، بينما أصيب شخص واحد بجروح بليغة".

ونادرا ما تشهد المدينة المقدسة لدى الشيعة في العالم هجمات كبيرة مقارنة بمناطق العراق الأخرى.