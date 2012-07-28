اليمن: إبطال مفعول عبوتين ناسفتين ومقتل نجل زعيم قبلي

مصدر الصورة AFP Image caption العناصر الامنية ابطلت مفعول عبوتين ناسفتين

اعلنت السلطات اليمنية، اليوم السبت، أن خبراء المتفجرات أبطلوا مفعول عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين في حقيبة بجوار احد الفنادق في مديرية المعلا بمدينة عدن جنوبي اليمن، و قتل نجل زعيم قبلي في صنعاء بطرد مفخخ.

وأوضحت الداخلية اليمنية في بيان عبر موقعها الالكتروني "أن صاحب الفندق (41 عاماً) ابلغ عن وجود الحقيبة التي تحتوي على العبوتين الناسفتين بجوار الفندق".

وأشارت الوزارة الى أن صاحب الفندق قال في بلاغة إن 3 أشخاص مجهولين كانوا يخفون وجوههم، وضعوا الحقيبة بجوار الفندق بعد أن أطلقوا النار على الفندق.

وأشارت إلى أن العبوتين اللتين تم العثور عليهما هما من نوع (ت.أن.ت)، وقد تم التحفظ عليهما بعد إبطال مفعولهما لإجراءات التحقيق.

واسفر انفجار طرد مفخخ عن مقتل نجل الزعيم القبلي ماجد الذهب بمنزله بصنعاء مساء أمس الجمعة.

وأفاد مصدر امني يمني في تصريح اليوم "أن ماجد نجل الشيخ الذهب، تسلم طردا مغلفاً على شكل هدية لوالده من شخص مجهول"، وأن الطرد انفجر عندما قام بفتحه" ما أدى الى مقتله فوراً.

واشار الى ان الذهب يتهم القاعدة بالوقوف وراء الطرد المفخخ، في حين لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن.