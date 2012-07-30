مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرئيلي عند مدخل مدينة القدس

مصدر الصورة BBC World Service Image caption لا يسمح لفلسطينيي الضفة الغربية بدخول القدس الشرقية من دون اذن انتقال اوعمل.

قتل فلسطيني برصاص الجيش الأسرائيلي وأصيب اثنان آخران عند أحد مداخل مدينة القدس، وفقا لما ذكرته مصادر طبية فلسطينية.

وقالت مصادر طبية وامنية فلسطينية إن "الجيش الاسرائيلي اطلق النار على مجموعة من الشبان الفلسطينيين كانوا يحاولون دخول مدينة القدس عند حاجز الزعيم شرقي المدينة بقصد العمل".

ووفقا لهذه المصادر نقل القتيل الى الجانب الاسرائيلي فيما نقل المصابان الى مستشفى في مدينة رام الله.

واكد متحدث عسكري اسرائيلي لوكالة فرانس برس ان "حادثا" وقع على طريق تؤدي من الضفة الغربية الى القدس الشرقية، من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

يذكر أنه لا يسمح لفلسطينيي الضفة الغربية بدخول الاراضي الاسرائيلية، وكذلك القدس الشرقية من دون اذن انتقال او عمل تصدره السلطات الاسرائيلية.