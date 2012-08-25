تونس: الحكومة تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس قناة تلفزيونية

اصدرت السلطات التونسية مذكرة اعتقال بحق رئيس قناة تلفزيونية تونسية متهمة ببث برنامج ساخر عن الحكومة.

وقالت وسائل الاعلام الحكومية ان القضاء وجه اتهامات ضد سامي فهري بالاستخدام غير القانوني لاموال التلفزيون الحكومي خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

الا ان فهري يتهم الائتلاف الحكومي الحالي، الذي يقوده حزب النهضة الاسلامي، بالاجهاز على قناة "التونسية" التي يديرها.

واضاف فهري ان البرنامج التلفزيوني الذي يسخر من القادة السياسيين اوقف عن البث بضغوط من السلطات الحكومية.

ويتهم بعض الصحفيين التونسيين الحكومة بمحاولة السيطرة على الاعلام.