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اليمن: مقتل ناشط في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مخيم للحراك الجنوبي في عدن

آخر تحديث:  الأحد، 26 أغسطس/ آب، 2012، 13:26 GMT
اليمن

حدث الهجوم عندما اعتقلت قوات الأمن شخصين يشتبه في أنهما عضوان في تنظيم القاعدة بعدن

قتل ناشط من الحراك الجنوبي الاحد عندما هاجم مسلحون مخيما يعتصم فيه مناصرون للحراك في حي المنصورة في عدن، حسب ناشط جنوبي لوكالة فرانس برس.

وذكر الناشط نزار السعدي ان "سيارة مرت بالقرب من مخيم الحراك واطلق مسلحون مجهولون على متنها النار على المخيم ما اسفر عن قتل شخص من الحراك".

واضاف السعدي "قمنا باغلاق الطريق ردا على هذا الهجوم".

وحدث الهجوم عندما اعتقلت قوات الأمن شخصين يشتبه في أنهما عضوين في تنظيم القاعدة وذلك بعد مرور ثمانية أيام على هجوم على مقر الاستخبارات في عدن الذي أدى إلى مقتل 19 شخصا يوم 18 أغسطس/آب الجاري.

وقال مسؤول إن تبادلا لإطلاق النار جرى خلال مداهمة الأحد لكن لم يصب أحد بأذى.

وكان هاذان الشخصان يختبئان في منزل عند اعتقالهما. ويشتكي أنصار الانفصال من التهميش من طرف صنعاء.

ورغم أن الحركة لا تزال منقسمة على نفسها، فإنها تدعو إلى الحكم الذاتي وفي أحيان أخرى تطالب بالاستقلال.

ويطالب الحراك الجنوبي بالانفصال عن الشمال والعودة الى دولة جنوب اليمن التي كانت مستقلة حتى العام 1990.

ويفترض ان يتطرق حوار وطني يقوده رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى مسالة الحراك الجنوبي اضافة الى تمرد الحوثيين في الشمال، وذلك بموجب اتفاق انتقال السلطة.

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