Image caption يبذل لبنان جهدا لحماية حدوده مع سوريا

اعرب مجلس الامن الدولي عن "قلقه العميق" من تداعيات الأزمة السورية على الاوضاع في لبنان.

جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس باجماع اعضائه الخمسة عشر الخميس.

واعرب المجلس عن خشيته من تأثير الصراع المسلح في سوريا على الاستقرار في لبنان مشيرا إلى "الحوادث الحدودية المتكررة" بين سوريا ولبنان.

واشار البيان الى حدوث إطلاق نار عبر الحدود أدى الى مقتل وجرح مواطنين لبنانيين وعمليات توغل وعمليات خطف وتهريب اسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية.

وشدد المجلس على احترام سيادة ووحدة الاراضي اللبنانية، ودعا اللبنانيين الى "الامتناع عن الضلوع في الازمة السورية".

وأعرب المجلس عن قلقه ايضا لتداعيات "التدفق المتزايد للاجئين الفارين من العنف في سوريا على لبنان والذين وصل عددهم حاليا الى اكثر من 360 الف شخص".

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان المقرب من المعارضة قد قال إن معارك وقعت أول امس الاربعاء بين القوات السورية ومسلحين على الحدود مع لبنان في محافظة حمص السورية.

وهددت سوريا الخميس بقصف تجمعات ما وصفته بـ"العصابات المسلحة" في لبنان في حال استمر تسللها عبر الحدود، وذلك بحسب ما جاء في رسالة بعثت بها وزارة الخارجية السورية الى الخارجية اللبنانية.

احراق شاحنات

وهاجمت مجموعة من المحتجين في لبنان الخميس ثلاث شاحنات محملة بالوقود يعتقد أنها كانت متجهة نحو سوريا وأضرموا النيران فيها.

وقال مصدر أمني إن مجموعة من الشباب في منطقة باب التبانة ذات الغالبية السنية اعترضت سبعة صهاريج سورية، وقامت باحراق ثلاثة منها، بينما قام شبان آخرون بتفكيك الصهاريج الاربعة المتبقية".