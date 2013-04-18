Image caption التفجير يأتي قبل يومين من إجراء انتخابات مجالس المحافظات

قتل 27 شخصا، على الأقل، وأصيب العشرات في تفجير استهدف مقهى بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب مسؤولين أمنيين.

وذكرت الشرطة أن عبوة ناسفة انفجرت داخل المقهي الذي في منطقة العامرية غربي بغداد.

وأفاد مراسلنا في بغداد بأن خمسين شخصا أصيبوا في التفجير الذي وقع بعد التاسعة مساءً بتوقيت بغداد وهو وقت تزدحم فيه المقاهي بروادها في العادة.

وأضافت الشرطة أن عمال الطوارئ مازالوا يحاولون إخراج الضحايا المحاصرين بعدما أسفر الانفجار عن انهيار جزء من المبنى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويأتي الهجوم قبل يومين من انتخابات مجالس المحافظات وهي أول انتخابات منذ انسحاب القوات الأمريكية في 2011.

وكان العراق قد شهد الاثنين سلسلة من الهجمات المتزامنة بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئتين.