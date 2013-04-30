Image caption قام المئات من طلاب المدينة الجامعية بالأزهر الشهر الماضي بقطع الطريق وتنظيم مسيرات إلى مشيخة الأزهر للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة

وقع حادث تسمم ثان بين صفوف طلاب المدينة الجامعية بالأزهر حيث قالت وزارة الصحة المصرية إن حوالي 100 طالب نقلوا للعلاج بالمستشفيات نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة.

واحتج المئات من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر في مدينة نصر، بقطع أحد الطرق بالمدينة أمام حركة مرور السيارات.

كما احتشدوا أمام الباب الرئيسي للمدينة الجامعية، ورددوا هتافات مناهضة لإدارة الجامعة.

وعززت قوات الأمن من وجودها بالمحيط الداخلي للمنشآت الحيوية الكائنة بمحيط المدينة الجامعية.

وكانت المدينة الجامعية بالأزهر قد شهدت حالات تسمم على نطاق واسع بين صفوف الطلاب شملت المئات أقيل على أثرها رئيس جامعة الازهر.

فحوص طبية

وأكدت وزارة الصحة عدم حدوث أي وفيات حتى الآن بين صفوف الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى انه تم رفع درجة الاستعداد ببعض المستشفيات لاستقبال أي حالات تسمم جديدة.

وقال الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان خلال زيارة له إلى بمستشفى التأمين الصحى لمتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين، إن حالات الإصابة أغلبها خفيفة وبسيطة.

وأعلن الدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب أن السبب الحقيقي لإصابة طلاب المدينة الجامعية للبنين بمدينة نصر سيتحدد بعد الانتهاء من الفحوص الطبية للطلاب المصابين.

وأضاف في تصريح له مساء الاثنين أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب إصابة الطلاب وأخذ عينات من مطابخ المدينة الجامعية لتحليلها لمعرفة أسباب الإصابة.

ومن المقرر أن يبحث مجلس جامعة الأزهر في اجتماع عاجل له صباح الثلاثاء أسباب تكرر الإصابة الطلاب بالمدينة الجامعية بمدينة نصر في ضوء القرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للأزهر قبل نحو أسبوعين بتطوير الخدمات الصحية والغذائية والرقابة الصحية على كافة المدن الجامعية بالأزهر.

وتتبع الجامعة الأزهر الشريف، وتدرس بها، إلى جانب العلوم الدينية، العلوم والدراسات الإنسانية.

وكان المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة الشيخ أحمد الطيب الامام الاكبر للجامع الازهر، قد أصدر قرارا مطلع الشهر الجاري بإقالة أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، وذلك بعد واقعة تسمم 561 طالباً نتيجة تناولهم وجبة غذائية في المدينة الجامعية.