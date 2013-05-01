صدامات بين العمال والشرطة في عيد العمال في اسطنبول

Image caption الشرطة استخدمت قنابل الغاز لتفريق جموع العمال.

بدأ احتفال عمال تركيا باليوم العالمي للعمال بصدامات بين النقابات العمالية والشرطة في وقت مبكر من اليوم.

واستخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريق جموع العمال الذين يحاولون الدخول لميدان تقسيم للاحتفال بعيد العمال، وإحياء ذكرى مقتل نحو أربعين عاملا تركيا في احتفالات يوم العمال عام 1977.

ومنعت الحكومة الاحتفال في ميدان تقسيم بسبب أعمال الإنشاء والتحديث في الميدان، وفق والي اسطنبول حسين عوني موطلو الذي قال إنه سيسمح لمجموعة صغيرة من العمال بدخول الميدان لاحياء الذكرى.

وفي ظل إصرار الطرفين العمال والحكومة على موقفهما يبدو أن الصدامات قد تشهد تطورات في الساعات المقبلة.