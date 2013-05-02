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مثل سيف الاسلام ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لمدة قصيرة أمام المحكمة الجنائية ببلدة الزنتان الليبية الخميس.

واحُتجز سيف الاسلام في الزنتان غربي ليبيا لدى ميليشيا مسلحة منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011.

وتقول مراسلة بي بي سي في طرابلس رنا جواد إن سيف الاسلام مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية لاتهامات بارتكاب جرائم حرب لكن مثوله أمام المحكمة يتعلق باتهامه بنقل معلومات يمكن ان تعرض الأمن القومي الليبي للخطر إلى محامية في المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي.

وقالت جواد إن الجلسة عقدت بحضور ممثلين عن منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية اضافة إلى شيوخ المدينة الذين ارتدوا الملابس التقليدية.

ووافق سيف الاسلام خلال المحاكمة على تعيين محاميين محليين اثنيين للدفاع عنه.

كانت المحاكمة بدأت في يناير/كانون الثاني لكنها أجلت نظرا لغياب دفاع سيف الاسلام.

ووصف جون جونز، محامي سيف الاسلام البريطاني الجنسية، مكان احتجاز موكله بأنه "معتقل غوانتانامو الليبي"، معربا عن عدم نيته زيارة سيف الاسلام في الزنتان.

Image caption احتجز سيف الاسلام في مكان سري لدى ميليشيا مسلحة في الزنتان التي ألقى أفراد منها القبض عليه

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن المحامية الأسترالية ميليندا تيلور احتجزت ثلاثة أسابيع بعد لقائها بسيف الاسلام.

وتقول المحامية منذ ذلك الحين إن احتجازها يثبت أن سيف الاسلام لا يمكن أن يحظى بمحاكمة عادلة في ليبيا وإنه يجب أن يحاكم في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية.

وتريد ليبيا محاكمة سيف الاسلام أمام قضائها لكنها لم توجه له حتى الان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وقال المدعي العام الليبي إن هناك قضية تعد حاليا وإنها ستحال إلى المحكمة قريبا.

كان لويس مورينو اوكامبو، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، طلب إحالة ليبيا الى مجلس الامن الدولي بسبب رفضها تسليم سيف الاسلام القذافي.

وقال وزير العدل الليبي علي عاشور منذ ايام إن ليبيا لن تسلم سيف الاسلام القذافي الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وستحاكمه في بلده.

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق سيف الاسلام في يونيو/حزيران بعدما وجه ممثلو الادعاء اتهامات له ولاخرين بالضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت والده في أغسطس/ آب الماضي.