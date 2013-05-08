Image caption تواصلت المعارك بين المعارضة السورية المسلحة والقوات الحكومية للسيطرة على بلدة خربة غزالة

اصيب القائد العام لجبهة النصرة في بلاد الشام ابو محمد الجولاني بجروح خلال القصف الذي نفذه الجيش السوري على مناطق في ريف دمشق الجنوبي بحسب ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري المعارض لبي بي سي إن جراح الجولاني ليست بالمميتة، وانه أصيب في قدمه.

وأضاف أن عددا من عناصر الجبهة اصيبوا بجروح جراء قصف نفذته القوات الحكومية في بلدات بريف دمشق.

وأفادت وسائل اعلامية سورية رسمية بأن وحدات من القوات المسلحة واصلت ملاحقتها "لإرهابيي" جبهة النصرة في عدرا والنبك ورنكوس وعسال الورد بريف دمشق وأوقعت أعدادا منهم قتلى.

يأتي هذا بينما تواصلت الاشتباكات بين المعارضة السورية والمسلحة للسيطرة على بلدة خربة غزالة الإستراتيجية في وادي حوران جنوبي البلاد.

كان أمير جبهة النصرة لأهل الشام في سوريا أبو محمد الجولاني أعلن ما أسماه "البيعة" لقائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وتحفظ الجولاني، في تسجيل صوتي نشرته مواقع جهادية، على إعلان أمير دولة العراق الإسلامية بدمج جبهة النصرة مع القاعدة في العراق تحت مسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وقال إنه لم يستشر في الأمر.

يذكر ان الحكومة الأمريكية أدرجت "جبهة النصرة" في لائحة الحركات الإرهابية التي تصدرها.