البرلمان اللبناني يؤجل الانتخابات

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صوت البرلمان اللبناني لصالح تأجيل موعد الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في يونيو/حزيران القادم، بسبب الأوضاع الأمنية المترتبة على النزاع في سوريا.

وصوت النواب لصالح تمديد عضويتهم البرلمانية حتى نوفمبر/تشرين ثاني 2014، وهي خطوة لم يقدم عليها البرلمان اللبناني منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن فشل النواب في الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وقد تصاعدت أجواء التوتر في لبنان منذ أن انخرط حزب الله في النزاع السوري وأرسل مقاتلين ليقاتلوا الى جانب قوات النظام.

انقسام حاد

Image caption يرى مؤيدو التأجيل أنه قد يساعد في تلطيف الأجواء

واندلعت اشتباكات حادة الجمعة في بلدة القصير السورية بالقرب من الحدود مع لبنان، حيث اشتبكت قوات المعارضة مع قوات الجيش السوري ومقاتلي حزب الله.

واندلعت أحداث عنف طائفية في مدينة طرابلس اللبنانية في وقت سابق من الشهر الجاري، وقتل ما لا يقل عن عشرة اشخاص وجرح العشرات حين اشتبك مؤيدو نظام الرئيس بشار الأسد من العلويين مع سنة يؤيدون المعارضة.

ويري مؤيدو إجراءالانتخابات في موعدها انها يمكن أن تساهم في تلطيف الأجواء.

وانقسم السياسيون في البلد حول اقتراحات لتغيير النظام الانتخابي.

وفشل رئيس الوزراء المكلف تمام سلام بتشكيل الحكومة، وتتوقع وسائل إعلام محلية أن يستأنف جهوده.