البرلمان اللبناني يؤجل الانتخابات
صوت البرلمان اللبناني لصالح تأجيل موعد الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في يونيو/حزيران القادم، بسبب الأوضاع الأمنية المترتبة على النزاع في سوريا.
وصوت النواب لصالح تمديد عضويتهم البرلمانية حتى نوفمبر/تشرين ثاني 2014، وهي خطوة لم يقدم عليها البرلمان اللبناني منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن فشل النواب في الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
وقد تصاعدت أجواء التوتر في لبنان منذ أن انخرط حزب الله في النزاع السوري وأرسل مقاتلين ليقاتلوا الى جانب قوات النظام.
انقسام حاد
واندلعت اشتباكات حادة الجمعة في بلدة القصير السورية بالقرب من الحدود مع لبنان، حيث اشتبكت قوات المعارضة مع قوات الجيش السوري ومقاتلي حزب الله.
واندلعت أحداث عنف طائفية في مدينة طرابلس اللبنانية في وقت سابق من الشهر الجاري، وقتل ما لا يقل عن عشرة اشخاص وجرح العشرات حين اشتبك مؤيدو نظام الرئيس بشار الأسد من العلويين مع سنة يؤيدون المعارضة.
ويري مؤيدو إجراءالانتخابات في موعدها انها يمكن أن تساهم في تلطيف الأجواء.
وانقسم السياسيون في البلد حول اقتراحات لتغيير النظام الانتخابي.
وفشل رئيس الوزراء المكلف تمام سلام بتشكيل الحكومة، وتتوقع وسائل إعلام محلية أن يستأنف جهوده.