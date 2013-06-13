اعتصام لطيارين يتسبب في تأخير رحلات جوية في مطار القاهرة

Image caption تسبب الاعتصام فى مركز عمليات شركة مصر للطيران في مطار القاهرة بتأخير 9 رحلات جوية.

بدأ عدد من طياري شركة مصر للطيران اعتصاما الخميس مطالبين بتحسين أجورهم وظروف عملهم.

وتسبب الاعتصام فى مركز عمليات شركة مصر للطيران بتأخر 9 رحلات جوية للشركة كان من المقرر إقلاعها فى وقت سابق الخميس إلى الدار البيضاء وبغداد واكرا ومدريد ومانشستر وابو ظبى وتونس وامستردام وابوجا.

وكان عدد من الطيارين التقى نقيب الطيارين المصرين منذ عدة اسابيع وتم عرض مطالب لهم تتعلق بهيكلة شركة مصر للطيران وإعادة ترتيبها وتعيين رئيس لها اضافة الى بعض المطالب المالية، وقام نقيب الطيارين بعرض مطالب الطيارين على وزير الطيران المدنى.

وقرر عدد من الطيارين تنظيم اعتصام مصغر لعدم ورود استجابة واضحة لمطالبهم من وزارة الطيران المدني.

وقد توجه وزير الطيران المدنى وائل المعداوى ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توفيق عاصى إلى مركز عمليات شركة مصر للطيران بمطار القاهرة لمناقشة مطالب الطيارين والاستماع إليهم مباشرة محاولة في محاولة لفك اعتصامهم المصغر.