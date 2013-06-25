قطر: من إمارة فقيرة إلى واحدة من أغنى دول العالم

Image caption تحولت قطر إلى واحدة من أغنى دول العالم خلال فترة قصيرة.

تحولت قطر من إمارة صغيرة فقيرة تعتمد بشكل كلي على صيد اللؤلؤ إلى واحدة من أغنى دول العالم نتيجة للاستكشافات الكبيرة للنفط والغاز الطبيعي التى سارت بشكل متسارع منذ أربعينيات القرن الماضي.

وكانت قطر - التى تخضع لحكم عائلة آل ثاني منذ ما يقرب من 150 عاما - محمية بريطانية حتى 1971 حين أعلنت الإمارة استقلالها ورفضت الانضمام إلى مملكة البحرين أو دولة الإمارات العربية المتحدة.

تسلسل زمني

وفي القرن الثامن عشر قام المهاجرون من بعض القبائل العربية بتأسيس عدة مدن على امتداد سواحل الخليج العربي في شبه جزيرة قطر.

وفي نهاية القرن التاسع عشر ثارت مشاكل بين قطر والبحرين حول مناطق نفوذ قبلي، لكن جاءت أول إشارة لقطر كدولة مستقلة من الجانب البريطاني الذي كان يسيطر على أغلب مناطق الخليج.

وبناء على دعوة أمير قطر في ذلك الوقت قامت القوات العثمانية بتشكيل حامية عسكرية في المنطقة ما بين عامي 1871 و1913.

وفي عام 1916 وقعت قطر اتفاقية مع بريطانيا تتحكم بموجبها لندن في علاقات قطر الخارجية مقابل ضمان وجودها وأمنها.

النفط

وبعد سنوات من الأزمات الاقتصادية بدأت مرحلة الاستكشافات النفطية في قطر خلال فترة الأربعينات من القرن الماضي وتبعها استكشافات الغاز الطبيعي في فترة الخمسينيات.

وفي عام 1968 أعلنت بريطانيا أنها ستقوم بسحب قواتها من منطقة الخليج العربي، وبدأت قطر مفاوضات مع كل من البحرين والإمارات العربية التى شكلت فيما بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة للاندماج انتهت برفض قطر وإعلان استقلالها عام 1971.

وفي عام 1972 قام خليفة بن حمد آل ثاني بانقلاب أبيض تولى بعده الحكم في البلاد بعد فترة من الصراع الداخلي في الأسرة الحاكمة.

وفي عام 1990 وبعد الغزو العراقي للأراضي الكويتية أعلنت قطر السماح للقوات الأجنبية بوجودها على أراضيها ومن ثم شاركت هذه القوات في حرب تحرير الكويت.

وفي عام 1995 تولى الأمير حمد بن خليفة السلطة في البلاد بعد انقلاب أبيض على والده.

وفي عام 1996 تبنت قطر إطلاق قناة الجزيرة الفضائية كقناة إخبارية مستقلة مدعومة ماليا من الأمير.

وبدأت أول انتخابات محلية في قطر عام 1999 لتدشن ما سمي بإضفاء الطابع الديمقراطي على الإمارة.

وفي عام 2002 استضافت قطر قاعدة جوية أمريكية في العديد، مثلت مقرا لقيادة المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الأمريكية.

ووافق الناخبون القطريون في عام 2003 على دستور البلاد الذي قضى بتشكيل برلمان يتكون من 45 شخصا منهم 30 يتم انتخابهم بشكل مباشر، بينما يعين الأمير بقية الأعضاء.

ودخل الدستور حيز التنفيذ في منتصف عام 2005 كأول دستور مكتوب في تاريخ قطر.

وفي العام نفسه وقعت قطر مع الولايات المتحدة عقدا بقيمة 14 مليار دولار لإنشاء أكبر مركز للغاز المسال في العالم، ويتم بموجب العقد تصدير أغلب الغاز إلى الولايات المتحدة.

وفي عام 2007 تحولت قطر بصحبة الإمارات العربية المتحدة إلى أكبر مساهمين في بورصة لندن للأوراق المالية التى تعد ثالث أكبر بورصة في العالم.

وقامت قطر بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل عام 2009 بعدما كانت الدولة الخليجية الوحيدة التى تستضيف مكتب تمثيل إسرائيليا تجاريا.

وقبل 3 أعوام تمكنت قطر من الفوز بحق تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وفي عام 2011 أعلن الأمير حمد بن خليفة عقد أول انتخابات برلمانية في تاريخ البلاد عام 2013 .