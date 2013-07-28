Image caption دفع الجيش المصري بتعزيزات إلى سيناء لمواجهة من يصفهم بـ"الإرهابيين"

قتلت قوات الأمن المصرية عشرة "إرهابيين" مسلحين خلال يومين في شبه جزيرة سيناء المضطربة شمال شرقي البلاد، بحسب تقارير.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن العمليات المشتركة التي تنفذها قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء "أسفرت خلال الـ48 ساعة الماضية عن تصفية 10 من هذه العناصر المسلحة الإرهابية بخلاف عدد كبير من المصابين."

وأضاف المصدر، الذي لم تكشف الوكالة هويته، أن قوات الأمن ألقت القبض على "20 عنصرا إرهابيا".

ومنذ عامين، تعاني سيناء اضطرابا متزايدا حيث كثفت جماعات إسلامية متمركزة هناك هجماتها على قوات الشرطة والجيش بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.

وتصاعدت حدة العنف مجددا بعد عزل الجيش محمد مرسي من منصب رئيس البلاد مطلع يوليو/ تموز الجاري.

وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية حملة في سيناء ضد من تصفهم بـ"الإرهابيين".

ودفع الجيش بتعزيزات عسكريات في شمال سيناء خلال الشهر الجاري، فيما قالت قيادات عسكرية إنهم يتعزمون القيام بعملية عسكرية واسعة.