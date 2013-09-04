محاكمة خمسة سعوديين "اعضاء في القاعدة" في اليمن

قالت وكالة الانباء الرسمية اليمنية (سبأ) إن خمسة سعوديين متهمين بالانضمام للقاعدة والتآمر لشن هجمات سيحاكمون في اليمن في محكمة خاصة بالارهاب.

ويواجه الخمسة اتهامات بالتآمر مع "جماعة مسلحة تنتمي للقاعدة للقيام بأعمال اجرامية ضد القوات المسلحة وقوات الامن في اليمن"، حسبما قالت سبأ.

ويحاكم الخمسة أيضا بتهمة "تزوير وثائق هوية للحصول على جوازات سفر تمكنهم من زيارة السودان وسوريا"، حيث انضم مسلحون اجانب للمعارضة المسلحة، حسبما قال مصدر قضائي.

وستجرى الجلسة القادمة للمحاكمة يوم 11 سبتمبر/ايلول.

ويوجد سعوديون من بين المسلحين الذين يشتبه انتماؤهم للقاعدة الذين استهدفوا في سلسلة من الهجمات التي تشنها طائرات امريكية بدون طيار، وتقول السلطات اليمنية إن اعدادا كبيرة من السعوديين تعبر الحدود الى اليمن لتوصيل تمويلات او للحصول على تدريب ارهابي.

وفي احداث العنف التي وقعت مؤخرا، اصيب ضابط كبير في الشرطة في محافظة شبوة الواقعة جنوب البلاد اثر انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق بالقرب من منزله،حسبما قال مسؤول في الحكومة المحلية لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إن القنبلة انفجرت بينما غادر المسؤول الامني منزله، واتهم القاعدة بالمسؤولية عن الهجوم.

وفي ساعة متاخرة من الثلاثاء، اطلق مسلح يشتبه في انه عضو في القاعدة النار على مسؤول في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن فأرداه قتيلا.وقال مسؤول في الشرطة إن المسؤول يدعى سالم حسن، ويتهمه المتطرفون بـ "العمل مع المخابرات اليمنية".