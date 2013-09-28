وزير الخارجية المصري: المرحلة الانتقالية تنتهي "بحلول الربيع القادم"

Image caption جاءت الكلمة في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي السبت إن المرحلة الانتقالية للحكم في مصر التي شهدت عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو /تموز ستنتهي "بحلول الربيع القادم".

وقال فهمي للجمعية العامة للأمم المتحدة إن العمل يجري وفقا لخارطة الطريق على عدة مسارات وانه تم حتى الآن إحراز نجاح في إرساء مبادئ العدالة والحرية والديمقراطية أساسا للحكم.

واضاف فهمي ان المرحلة القادمة ستشهد إجراء انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية حتى تنتهي المرحلة الانتقالية بحلول الربيع القادم.

جبهة الانقاذ

داخليا، ألغت جبهة الانقاذ الوطني اجتماعها المقرر السبت لمناقشة الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون تحديد موعد آخر، بسبب ما سمته ارتباط العديد من القيادات بحضور جلسات لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور وسفر البعض خارج البلاد.

وأكدت الجبهة في بيان لها عدم صحة تقارير إخبارية بأن خلافات بين أعضائها هي السبب في إلغاء الاجتماع.

وكانت مصادر بالجبهة قالت لبي بي سي إن هناك توافقا بين الأحزاب المكونة لها بعدم الدفع بمرشح لها في حال قام وزير الدفاع الحالي عبدالفتاح السيسي بترشيح نفسه.