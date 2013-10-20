مصر تفتح معبر رفح 5 أيام لعبور "حالات إنسانية"

Image caption تقطعت السبل بالمسافرين الفلسطينيين مع الإغلاق المتكرر للمعبر

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري اليوم أمام حركة المسافرين الفلسطينيين بعدما كانت قد أغلقته لمدة أسبوع.

وأكد ماهر أبو صبحة مدير عام هيئة المعابر في الحكومة المقالة بقطاع غزة أن المعبر سيكون مفتوحا بمعدل خمس ساعات يوميا حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح أبو صبحة أن المعبر سيشهد خلال الأيام القادمة عودة الحجاج الفلسطينيين من القطاع بعد أن أداء مناسك الحج.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن أولوية العبور اليوم ستمنح للأفراد من فئة الإقامات والطلبة الذين تم ارجاعهم لدى إغلاق المعبر يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت الجمعة أنها ستفتح المعبر بين يومي الأحد والخميس أمام "الحالات الإنسانية".

ومنذ عزل الجيش الرئيس ذي التوجه الإسلامي محمد مرسي، زادت بدرجة كبيرة الهجمات التي يشنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء الواقعة على الجانب الآخر من المعبر.

وتتهم الحكومة المصرية حركة حماس التي تدير القطاع بدعم المتشددين المشتبه في أنهم يشنون الهجمات، وهو ما ترفضه الجماعة التي ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين في مصر التي ينتمي إليها مرسي.

ومع ارتفاع حدة التوترات، حدّت السلطات المصرية من أعداد الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعبور من خلال معبر رفح، وتقطعت السبل بآلاف يريدون مغادرة القطاع.

ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد على العالم الخارجي لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليون وثمانمائة ألف نسمة، وذلك في ظل إغلاق إسرائيل لباقي المعابر باستثناء معبر كرم أبو سالم التجاري الذي تفتحه أياما محددة أسبوعيا.