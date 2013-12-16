Image caption تتعرض حلب لغارات جوية بشكل شبه يومي

قال نشطاء سوريون إن طائرات الجيش النظامي السوري أسقطت براميل مليئة بالمتفجرات على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في مدينة حلب، شمالي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 37 شخصا على الأقل بينهم 16 طفلا قتلوا في الغارات التي شنت الأحد.

وقال المرصد، ومقره بريطانيا، إن "الغارات استهدفت أحياء صاخور وأرض الحمرا والحيدرية شرقي حلب."

ويذكر أن حلب، ثانية كبريات المدن السورية، مقسمة الآن بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة.

"أول رحلة إغاثة"

وقد دمرت أجزاء كبيرة من المدينة، وهي مركز تجاري هام في سوريا، منذ بدأت قوات المعارضة المسلحة هجوما للسيطرة عليها العام الماضي.

Image caption تقارير تتحدث عن تعرض مدرسة في حلب للقصف.

وتشير تقارير إلى تعرض مدرسة للقصف في غارات الأحد الجوية.

ويقول مركز حلب الإعلامي إن الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة تتعرض لغارات جوية بشكل شبه يومي.

على صعيد آخر، أوردت وكالة فرانس برس أن أول رحلة جوية تحمل مواد إغاثة الى سوريا اقلعت اليوم من اربيل شمالي العراق، وذلك بعدما اجلت اياما عدة بسبب رداءة الاحوال الجوية.

وغادرت الرحلة مطار اربيل في الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي متوجهة الى القامشلي شمال شرقي سوريا.