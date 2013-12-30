Image caption مؤيدون للحراك الجنوبي أحرقوا الأسبوع الماضي سوقا للقات في المكلا.

قتل ثمانية أشخاص، من بينهم خمسة جنود، وثلاثة من رجال القبائل في قتال بين القوات اليمنية ورجال قبائل، بحسب ما صرح به مصدر عسكري.

وقال المصدر إن القبليين الذين ينتمون إلى الحراك الجنوبي، اقتحموا ثكنة عسكرية في إقليم لحج الاثنين.

وأضاف المصدر العسكري أن هناك، بالإضافة إلى القتلى الثمانية، أربعة جنود مفقودين.

وقد تعرض اليمن الجنوبي، الذي توجد فيه حركة انفصالية قوية، لسلسلة من القلاقل في الفترة الأخيرة. كما أنه يعاني من متشددي القاعدة الذين يزعزعون استقراره.

وقد سقطت الجمعة قذائف قرب سرادق عزاء في إقليم دالي الجنوبي القريب من لحج، قتل فيه 19 شخصا.

وقال شهود عيان إن القذائف أطلقت من دبابة، وحملوا الجيش مسؤوليته. وقال أحد الضباط المحليين لوكالة رويترز إن هذا القصف حدث عن طريق الخطأ.

وقد أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإجراء تحقيق فيما وقع.

وكان اليمن الجنوبي دولة مستقلة حتى توحيد اليمنين الشمالي والجنوبي في عام 1990.

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