كيري في اسرائيل لجولة جديدة من محادثات الشرق الاوسط

Image caption من المزمع ان يجري كيري محادثات الخميس في القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

وصل وزير الخارجية الامريكي جون كيري الى اسرئيل للوساطة في محادثات السلام بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني التي دخلت مرحلة حرجة تهدف للتوصل الى حل دولتين.

ومن المزمع ان يجري كيري محادثات الخميس في القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وسيجتمع يوم الجمعة في الضفة الغربية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويطلب كيري من الطرفين اتخاذ قرارات صعبة ذات أهمية سياسية ستؤدي الى وضع اطار عام لمعاهدة سلام تقام بموجبها دولة فلسطينية بجانب اسرائيل.

ومن المتوقع ان يطلب من نتنياهو، مع بعض التعديل، الحدود التي كانت قائمة قبل حرب 1967.

ويخشى عباس ان يعترف بإسرائيل كدولة لليهود وان يتخلى عن حق العودة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا او طردوا في حرب 1948.

وعقدت 20 جولة للمحادثات بين الجانبين منذ الصيف، وهذه هي الرحلة العاشرة لكيري للمنطقة في محاولة لوضع خطة للسلام.

ولم يبق إلا اربعة اشهر على التاريخ الذي وضعته الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق نهائي.