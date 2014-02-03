الثلوج تقطع التيار الكهربائي عن نصف مليون مسكن بايران

مصدر الصورة BBC World Service

أدى تساقط الثلوج الكثيفة شمالي ايران الى انقطاع التيار الكهربائي عن نصف مليون منزل تقريبا، والى عزل عدد من القرى والبلدات.

وقال مسؤول في محافظة مازندران الواقعة على بحر قزوين شمالي ايران إن العواصف الشتوية التي هبت هذه السنة هي الأسوا منذ 50 عاما حيث بلغ عمق الثلوج المتساقطة في بعض المناطق اكثر من مترين.

وتقرر اغلاق كافة المدارس في محافظة مازندران يوم الثلاثاء، حسبما اورد الاعلام الحكومي.

وقال مدير جمعية الهلال الاحمر الايراني إن 11 الف شخص تم انقاذهم بعد ان تقطعت بهم السبل في الثلوج.

وقال مدير الجمعية بير حسين كوليفاند "كما وفرنا مأوى لـ 3800 شخص."

وقالت وكالة انباء ايرنا الرسمية إن 79 شخصا ادخلوا المستشفيات لاصابات تعلق بالبرد.

ويقوم عناصر الحرس الثوري الايراني بايصال الضروريات للذين تقطعت بهم السبل في محافظتي مازندران وكيلان المجاورة، ويقومون ايضا بالمساعدة في عمليات الاخلاء.

وأمر الرئيس الايراني حسن روحاني كافة وزارات الدولة بتوفير المساعدة للذين يحتاجون اليها.

مصدر الصورة BBC World Service

مصدر الصورة BBC World Service