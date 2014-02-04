مقتل ضابط اسرائيلي بـ "نيران صديقة" بالقرب من غزة

Image caption وقع اطلاق النار بالقرب من الجدار العازل شمالي قطاع غزة

قتل ضابط بالجيش الاسرائيلي بـ "نيران صديقة" بالقرب من شمالي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي في بيان إن الضابط كان يقوم بـ "أعمال روتينية" في القطاع المتاخم للجدار العازل بالقرب من غزة، دون الافصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان أن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الحادث.

وتقول صحيفة هاآرتز الاسرائيلية إن مثل هذه الحوادث لا تتكرر كثيرا في الجيش.

يذكر أنه في عام 2011 قتل ضابط بالجيش الاسرائيلي وجرح أربعة جنود جراء سقوط قذيفة هاون بالقرب من الجدار وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع نتيجة "عطل فني".