مقتل ضابط اسرائيلي بـ "نيران صديقة" بالقرب من غزة
قتل ضابط بالجيش الاسرائيلي بـ "نيران صديقة" بالقرب من شمالي قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي في بيان إن الضابط كان يقوم بـ "أعمال روتينية" في القطاع المتاخم للجدار العازل بالقرب من غزة، دون الافصاح عن مزيد من التفاصيل.
وأضاف البيان أن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الحادث.
وتقول صحيفة هاآرتز الاسرائيلية إن مثل هذه الحوادث لا تتكرر كثيرا في الجيش.
يذكر أنه في عام 2011 قتل ضابط بالجيش الاسرائيلي وجرح أربعة جنود جراء سقوط قذيفة هاون بالقرب من الجدار وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع نتيجة "عطل فني".