الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينية "مريضة نفسيا" جنوبي غزة

مصدر الصورة Reuters Image caption فلسطينيون يتظاهرون قرب الحاجز الحدودي الإسرائيلي مع غزة (أرشيف)

أطلق الجيش الإسرائيلي النار على امرأة فلسطينية "تعاني من اضطرابات نفسية" شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وعثرت طواقم الإسعاف الفلسطينية على جثمان آمنة عطية قديح (58 عاما) بعد ساعات من إصابتها.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء الجمعة قرب الشريط الحدودي شرقي بلدة عبسان الكبيرة.

لكن طواقم الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى الجثمان إلا صباح اليوم بسبب الظلام وطبيعة المنطقة الحدودية، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في غزة أشرف القدرة.

ويقول عدد من أقرباء قديح أنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية.

وصرح الجيش الإسرائيلي بأن المرأة كانت ضمن مجموعة تجاهلت أوامر بمغادرة منطقة - أعلنتها السلطات الإسرائيلية "منطقة محظورة" - قبل أن يطلق الجنود الرصاص تجاه أقدامهم.

وتؤكد السلطات في غزة أن قديح أصيبت بطلقات عدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته شنت غارة لاستهداف منصة إطلاق الصواريخ شمالي قطاع غزة.

وتقول مصادر أمنية فلسطينية إن مقاتلات حربية إسرائيلية قصفت أرضا زراعية شرقي بلدة بيت حانون، شمالي القطاع.