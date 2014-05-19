الحكومة الليبية تقترح تعليق عمل البرلمان

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اقترحت الحكومة الليبية في بيان لها مبادرة من أجل إنقاذ البلد من الدخول في حرب أهلية.

وتقضي المبادرة بأن يعلق المجلس الوطني العام (البرلمان الليبي)عمله بعد التصويت على الميزاينة العامة لعام 2014.

وأضاف البيان الحكومي أن تعليق عمل المجلس الوطني العام ينبغي أن يستمر حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة. وجاءت مبادرة الحكومة الليبية كحل للفوضى السياسية التي تشهدها ليبيا وما يرافقها من عنف، حسب البيان.

ومن جهة أخرى، قال رئيس القوات الخاصة الليبية في مدينة بنغازي إنه يدعم "عملية الكرامة" قائلا "فليعلم الجميع أن القوات الخاصة ظلت لمدة سنة ونصف السنة تحارب الإرهاب".

لكن رئيس القوات الخاصة لم يذكر صراحة دعمه لقوات اللواء المنشق خليفة حفتر علما بأن أفرادا من قواته يحاربون إلى جانب قوات حفتر.

مصدر الصورة Getty Image caption التحق أفراد الميليشيات بالجيش الليبي لتعزيز قواته

وكان مسحلون حاولوا الأحد الاستيلاء على مقر المجلس الوطني العام في العاصمة طرابلس.

ويأتي الهجوم على مقر البرلمان بعد يومين من شن قوات حفتر هجمات على ميليشيات إسلامية في بنغازي.

وتعهد حفتر بطرد أفراد الميليشيات الإسلامية من ليبيا لكن الحكومة اتهمته بالتخطيط لانقلاب على شرعيتها.