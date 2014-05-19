السعودية تغلق سفارتها في طرابلس

مصدر الصورة Reuters Image caption قالت السعودية إنها ستعيد فتح السفارة حين تستقر الأوضاع

قال السفير السعودي في ليبيا محمد محمود العلي إن بلاده قررت إغلاق سفارتها في طرابلس بسبب الأوضاع الأمنية ، وإن جميع افراد طاقم السفارة قد غادروا البلاد.

وقالت البيان السعودي إن السعودية ستعيد فتح سفارتها بعد ان تستقر الاوضاع.

وكانت الجزائر ايضا قد أغلقت سفارتها وقنصليتها في طرابلس لان "الموظفين معرضون للخطر".

وتصر الحكومة الليبية على أنها مازالت تسيطر على الأوضاع في البلاد، بالرغم من سلسلة الهجمات الثقيلة والاشتباكات التي وقعت خلال نهاية الأسبوع.

وأمر نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام بوصفه قائدا أعلى للجيش بنشر مسلحي الميليشيات الإسلامية في العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم من دخول القوات الموالية للعقيد المتقاعد خليفة حفتر إلى مبنى البرلمان وتعليق العمل فيه.

وكان القادة الليبيون يعملون على استقرار الوضع في البلاد، منذ إطاحة حكم العقيد معمر القذافي في عام 2011.

ولا يزال الدستور الجديد لم يكتب بعد، وقد توالى على رئاسة الوزارة في ليبيا ثلاثة رؤساء حتى الآن، منذ مارس/آذار.

وأخذت مليشيات المتمردين السابقين - منذ انتهاء حكم القذافي - تسيطر على السلطة بسبب فوضى الفراغ السياسي في البلاد، بحسب ما يقوله مراسلون.

واقتطعت لنفسها إقطاعيات تستعرض فيها عضلاتها العسكرية لفرض مطالبها.