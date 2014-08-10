فابيوس: ينبغي تشكيل حكومة شراكة وطنية في العراق

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وصل الى العاصمة العراقية بغداد الاحد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وذلك لاجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين حول سبل مواجهة مسلحي "الدولة الاسلامية".

وقال فابيوس في بغداد إن العراق بحاجة الى حكومة شراكة وطنية لمواجهة مسلحي "الدولة الاسلامية."

وقال فابيوس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي بالوكالة حسين الشهرستاني إن على العراقيين أن يشعروا أنهم ممثلون جميعا ليستطيعوا سوية محاربة الارهاب.

وتوجه فابيوس لاحقا إلى إربيل للقاء المسؤولين الأكراد والإشراف على توزيع مساعدات فرنسية إلى النازحين في كردستان.

وقال الوزير الفرنسي في عاصمة اقليم كردستان العراق إن بلاده لا تنوي ان تحذو حذو الولايات المتحدة في القيام بعمل عسكري في العراق، مضيفا ان المساهمة الفرنسية ستكون انسانية بحتة.

واستنكر فابيوس ما اطلق عليها "خلافة الكراهية" في اشارة الى "دولة الخلافة" التي اعلنها تنظيم "الدولة الاسلامية" في بعض مناطق العراق وسوريا التي يسيطر عليها.

واضاف "بالنسبة لاصدقائنا في كردستان وباقي اجزاء العراق، هذا المعركة ليست لهم بمفردهم بل هي معركة في سبيل الحرية تهمنا جميعا."

وكرر الوزير الفرنسي دعوته لبغداد "للاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية."

من جانب آخر، شن الطيران الحربي الأمريكي أربع غارات جديدة على مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" من اجل الدفاع عن المدنيين شمالي العراق.

البيشمركة يسيطرون على الكوير أفادت مصادر محلية كردية نقلا عن شيروان بارزاني مسؤول محور الكوير العسكري بأن "قوات البيشمركة الكردية تمكنت من تحرير بلدة الكوير التي كان تنظيم الدولة الاسلامية قد سيطر عليها بعد انسحاب القوات الكردية منها الأسبوع الماضي". وأضاف المصدر أن "اشتباكات دارت منذ فجر الاحد بين البيشمركة تساندها طائرات امريكية من جهة ومقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية من جهة أخرى انتهت بانسحاب المسلحين الإسلاميين من البلدة وسيطرة القوات الكردية عليها ". وتعتبر الكوير من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان ويسكنها خليط من الكرد والعرب وتقع شرق الموصل (40 كم غرب إربيل) وتسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية بعد انسحاب الجيش العراقي منها في يونيو / حزيران الماضي أمام تقدم مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية.

وقالت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي إن الطائرات الحربية والطائرات من دون طيار دمرت عربات عسكرية وشاحنة كانت تطلق النيران على المدنيين الايزيديين العالقين في منطقة جبل سنجار.

تأجيل

ورفع مجلس النواب العراقي جلسته التي عقدها اليوم الى 19 من الشهر الجاري.

وكانت جلسة اليوم مقررة لاعلان الكتلة صاحبة اكبر عدد من المقاعد بالمجلس مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء، كموعد نهائي لذلك.

فرار

وقال أحد عمال الاغاثة في منظمة العفو الدولية إن آلاف النازحين الايزيديين قد غادروا جبل سنجار، الا أن الكثيرين ما يزالون عالقين في الجهة الجنوبية منه.

وقال وزير حقوق الانسان العراقي، محمد شياع السوداني، الاحد إن الحكومة العراقية حصلت على ادلة تثبت قيام مسلحي "الدولة الاسلامية" بإعدام 500 ايزيديا - منهم نسوة واطفال - ودفنت جثثهم في قبور جماعية في أعقاب استيلائهم على سنجار.

وأضاف السوداني قائلا "اختطف (عناصر تنظيم الدولة الإسلامية) نحو 300 امرأة يزيدية واتخذوهن سبايا".

ومضى وزير حقوق الإنسان للقول إن "بعض الضحايا بمن فيهم نساء وأطفال دفنوا أحياء في مقابر جماعية متفرقة في سنجار وفي محيطها".

ويعتبر مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية اليزيديين من "عبدة الشيطان".

من جانب آخر، قال الأمين العام المساعد لجمعية الهلال الأحمر العراقي محمد الخزاعي لبي بي سي إن 200 فتاة يحتجزهم تنظيم الدولة الإسلامية في مدارس في قضاء سنجار شمال العراق، وان 50 اخريات محتجزات في مركز للشرطة في خانصر في ناحية السنوني في سنجار ايضا.

ورجح الخزاعي أن يكون بين هؤلاء قاصرات.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن بلاده ستعمل على كسر الحصار المفروض على هذا الجبل بمساعدة حلفائها الأوروبيين، وكذلك بمشاركة القوات العراقية. ولكنه حذر من أن أي حملة عسكرية للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية ستستغرق شهورا عدة.

والهجمات الامريكية هي الموجة الثالثة في موجات الهجمات التي توجهها القوات الأمريكية الى "الدولة الاسلامية" منذ توجيه أوباما للجيش الامريكي بتنفيذ هذه الغارات.

وكانت الهجمات السابقة قد استهدفت قوات الدولة السلامية التي كانت تهدد الاكراد في مدينة أربيل.

مصدر الصورة BBC World Service

وذكرت القيادة الوسطى للقوات الامريكية في بيان أن "طائرات أمريكية مقاتلة وطائرات يتم توجيهها عن بعد قامت بضرب إحدى حاملتي أفراد مدرعتين "للدولة الإسلامية" كانت تطلق النار على المدنيين الايزيديين قرب سنجار ودمرت المركبة".

وتمثل الضربات الامريكية اول تدخل امريكي مباشر في العمليات العسكرية في العراق منذ الانسحاب الامريكي من هناك عام 2011.

"بعض الوقت"

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت إن إعادة الاستقرار إلى العراق والتغلب على التمرد فيه بقيادة جهاديين من تنظيم الدولة الإسلامية "سيستغرق بعض الوقت".

وأضاف أوباما أن إصلاح الجيش العراقي وإعادة تزويده بالأسلحة وحشد الدعم بين السنة سيكون "مشروعا طويل الأمد".

وأوضح الرئيس الأمريكي قائلا إن التقدم سيعتمد اتحاد العراقيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية استولى على أجزاء واسعة من شمالي العراق وغربه خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أوباما قائلا إنه سيأمر بتنفيذ مزيد من الهجمات الجوية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية شمالي العراق إذا تطلب الأمر لكنه استدرك قائلا إن تنظيم الدولة الإسلامية لن يهزم سوى بتشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق.

ودعا أوباما في خطاب ملتفز إلى إشراك جميع الأقليات في البلاد في الحكومة العراقية المقبلة.

ومضى الرئيس الأمريكي قائلا إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون بشأن الوضع في العراق، وأبديا دعمهما للجهود الإنسانية شمالي العراق.

وأعاد أوباما التأكيد على أن للولايات المتحدة مصلحة استراتيجية في إيقاف استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مزيد من الأراضي العراقية ومنعه من ارتكاب إبادة جماعية ضد الأقليات.

وتابع أوباما قائلا إن الهجمات الجوية يمكن أن تستخدم في المساعدة على فك الحصار عن اللاجئين الإيزيديين الذين تقطعت بهم السبل في الجبال النائية من شمالي العراق.

مساعدات بريطانية

من جانب آخر، اسقطت طائرة نقل عسكرية بريطانية اول شحنة من مواد الاغاثة البريطانية على شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع بلندن إن الطائرة نفذت مهمتها الليلة الماضية.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من اعلان الحكومة البريطانية ان الجهد الاغاثي البريطاني سيتركز على مساعدة آلاف الايزيديين المحاصرين في جبل سنجار عقب فرارهم من مسلحي "الدولة الاسلامية."

وكان مكتب رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون قد قال امس السبت إن المملكة المتحدة ستعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة لمحاولة "منع وقوع ابادة جماعية" هناك.

وقال مسؤولون بريطانيون إن واحدة من طائرتي النقل سي-130 المشاركة في الجهد الاغاثي البريطاني اسقطت مواد تتضمن معدات لتعقيم المياه وخيام والواح طاقة شمسية يمكن استخدامها لشحن الهواتف المحمولة.

مصدر الصورة BBC World Service Image caption قال أوباما إن الضربات الجوية استهدفت أسلحة ومعدات لتنظيم الدولة الإسلامية

مصدر الصورة BBC World Service Image caption اشتبكت قوات البيشمركة مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية

مصدر الصورة BBC World Service Image caption تقطعت السبل بالايزيديين إذ لجأوا إلى جبال سنجار خوفا من تنظيم الدولة الإسلامية