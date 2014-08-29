البيشمركة "تستعيد السيطرة" على حقل عين زالة النفطي

مصدر الصورة EPA

قالت قوات البيشمركة الكردية إنها استعادت السيطرة على حقل للنفط بالقرب من الموصل شمالي العراق من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت القوات الكردية أن "الهجوم على حقل عين زالة النفطي بدأ صباح الخميس لطرد مسلحي الدولة الإسلامية الذين دمروا المنشآت النفطية في الحقل أثناء انسحابهم".

ويقع حقل عين زالة النفطي ضمن أكبر المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية منذ أسابيع عدة.

وأفادت مصادر في البيشمركة أن القوات الكردية تقدمت تجاه منطقة زمار فجر الخميس واستعادت السيطرة على بعض القرى الموجودة في المنطقة.

وأضافت المصادر أن " القوات الكردية تقدمت بعد ذلك إلى حقل عين زالة، فقام المسلحون بإحراق المنشآت النفطية قبل انسحابهم".

وقال شهود عيان إنهم رأوا أعمدة الدخان الكثيفة في سماء المنطقة صباح الخميس.

ويأتي ذلك بعد أن بث تنظيم الدولة الإسلامية مقطع فيديو يظهر إعدام كردي بقطع رأسه كتحذير للقوات الكردية التي تقاتلها شمالي العراق.

وكانت قوات البيشمركة والقوات العراقية، بدعم جوي أمريكي، استعادتا بعض المناطق من مسلحي الدولة الإسلامية في الفترة الأخيرة من بينها سد الموصل.

وأجبر الآلاف من المسيحيين وأبناء الطائفة الايزيدية في العراق على النزوح من ديارهم شمالي العراق هربا من تنظيم الدولة الإسلامية.