مصدر الصورة Reuters Image caption السلطات السعودية تقول إنها ظلت تراقب المشتبه فيهم لأشهر قبل اعتقالهم.

أعلنت السلطات السعودية القبض على 88 شخصا للاشتباه في "تآمرهم لشن هجمات إرهابية داخل وخارج المملكة".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية منصور التركي إن السلطات ظلت تراقب المشتبه فيهم لأشهر قبل اعتقالهم.

وأضاف أن بعض المقبوض عليهم "سُجن من قبل في جرائم مشابهة".

ولم يعط المتحدث السعودي أي تفاصيل عن "المؤامرات التي قيل إن المشتبه فيهم خططوا لتنفيذها.

وأوضح التركي في تصريحات لصحفيين أن القبض على هؤلاء جرى على مدار الأيام القليلة الماضية.

وقال: "من المؤسف أن بعض مَن انهوا مدد سجنهم وأطلق سراحهم بناء على أحكام قضائية عادوا إلى نهجهم السابق."

وتقول الشرطة إن ثلاثة من المشبته فيهم يمنيون والباقين سعوديون باستثناء شخص واحد لم تتعرف السلطات على هويته بعد.

وتفيد التقارير بأن السلطات السعودية تتخذ حاليا إجراءات صارمة ضد من تشك في تعاطفه مع تنظيم الدولة الإسلامية، قائلة إن التنظيم يمثل تهديدا لاستقرار المملكة.

وحذر ملك السعودية عبد الله الثاني مؤخرا من احتمال شن متطرفين هجمات في أوروبا والولايات المتحدة إذا لم يتخذ رد فعل قوي دوليا إزاء ما وصفه بـ"الإرهاب".

"إعدام مهربي مخدرات"

وفي غضون ذلك، أعلنت الداخلية السعودية إعدام ثلاثة سوريين وإيراني بعد إدانتهم بتهريب المخدرات.

وقالت الوزارة إن الأربعة ألقي القبض عليهم وبحوزتهم كمية من المخدرات.

ويتنقد حقوقيون استخدام الإعدام كعقوبة في السعودية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن السلطات السعودية نفذت 45 حكما بالإعدام خلال العام الحالي وحده.