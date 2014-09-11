مصدر الصورة . Image caption دعا العبادي المجتمع الدولي للتخلص من تنظيم الدولة الاسلامية

حض رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي المجتمع الدولي على دعم بلاده في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قال العبادي إن "تنظيم الدولة الاسلامية ينتشر كالسرطان ولدينا اليوم حل للتخلص من هذا المرض"، مضيفاً " بالطبع، دورنا هو الدفاع عن بلادنا، لكن المجتمع الدولي مسؤول عن حماية العراق".

وأضاف "نحن العراقيون لدينا حكومة شاملة، ويمكننا القيام بعملنا بشكل صحيح، الجميع معنا، وسوف نضم العديد من العراقيين من جميع أطياف المجتمع وعلى اختلاف طوائفهم، إلا أننا بحاجة إلى الدعم الدولي لنستطيع التخلص من تنظيم الدولة الاسلامية".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في مؤتمر صحفي في العاصمة العراقية، إن العالم لن يتفرج مكتوف الأيدي على "الشر" القادم من مسلحي جماعة الدولة الإسلامية.

ووصف كيري، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط، تنظيم الدولة الإسلامية بأنه "أعظم خطر منفرد" يواجه الشعب العراقي الآن.

وأوضح الوزير الأمريكي أن ثمة خطة عالمية لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، بيد أن الحكومة العراقية يجب أن تكون "القاطرة" التي تقود هذا القتال.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على مساحات واسعة من شمالي العراق، واجتاح مناطق كانت تحت سيطرة الجيش العراقي، كما تمكن من الحصول على دعم من بعض الأوساط السنية الساخطة على سياسة الحكومة العراقية.