"جند الخلافة" تختطف فرنسياً في الجزائر وتهدد بقتله خلال 24 ساعة

مصدر الصورة . Image caption أفادت تقارير بأن قوات الأمن بدأت عملية بحث عن المواطن الفرنسي

أكدت وزارة الداخلية الجزائرية اختطاف رجل فرنسي في ولاية تيزي وزو شرقي الجزائر.

وتبنت مجموعة مرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية الاثنين في شريط فيديو خطفها الفرنسي في الجزائر كما هددت بقتله اذا لم توقف فرنسا ضرباتها الجوية ضد التنظيم في العراق.

وظهر في شريط الفيديو، عناصر من مجموعة عرفت عن نفسها بأنها مجموعة جزائرية يطلق عليها اسم "جند الخلافة" وهددت بقتل الرهينة الفرنسي بيار غوديل الذي يعمل كمرشد سياحي، إذا لم تستجب فرنسا لمطالبهم خلال 24 ساعة وتتوقف عن التدخل في العراق.

وناشد غوديل الرئيس الفرنسي بإنقاذه، وبدا في الشريط وهو جالساً على الارض ويحيط به رجلان ملثمان ومسلحان.

تأكيد فرنسي

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية صحة شريط الفيديو، مشيرة في بيان لها أن الرهينة الفرنسي هو بيار غوديل، واقد اختطف في الجزائر في ولاية تيزي وزو الأحد.

وأضاف البيان أن "التهديدات التي أطلقها الخاطفون، تظهر أعلى مراتب الوحشية التي تمتع بها داعش (تنظيم الدولة الاسلامية)".

واعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس فرنسوا هولاند اتصل برئيس الوزراء الجزائري عبد المالك السلال، مضيفة ان " هناك تعاوناً تاماً بين فرنسا والجزائر في محاولة العثور على الرهينة الفرنسي والافراج عنه".