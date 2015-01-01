اليمن: معارك بين الحوثيين ومسلحي القبائل في البيضاء

مصدر الصورة epa Image caption نقطة تفتيش للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء

أفادت مصادر في اللجان التابعة للحوثيين وأخرى في تحالف قبائل البيضاء لبي بي سي باستمرار المعارك العنيفة بين مسلحي الحركة الحوثية ومسلحي القبائل المدعومين بعناصر مما تعرف بجماعة أنصار الشريعة منذ أمس الأربعاء وحتى ظهر اليوم في منطقتي المناسح وقيفه بمحافظة البيضاء جنوب شرقي اليمن.

وكان الحوثيون تعرضوا لسلسلة هجمات أدت لمقتل 19 شخصا منهم في ست عمليات استهدفتهم بتفجير انتحاري في وادي عُباد وتفجير انتحاري آخر استهدف نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في منطقة السيله بالإضافة لتعرضهم لأربع هجمات أخرى في مدينة رداع استخدمت فيها قذائف الآر بي جي والعبوات الناسفة بحسب المصادر القبلية، فيما قتل ما لا يقل عن سبعة مسلحين من مسلحي القبائل وعناصر أنصار الشريعة بحسب المصادر الحوثية.

ويقول الحوثيون إن الهجمات التي يتعرضون لها تلقى دعما من أطراف سياسية يمنية بما فيها الرئاسة بحسب اتهامات سابقة لزعيم الحوثيين وعدد من قيادات الحركة فيما تقول القبائل إن الحوثيين يتلقون دعما من حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي ووحدات من قوات الحرس الجمهوري التي لا تزال موالية له بحسب وصفهم .

وكان 26 شخصا من اتباع الحركة الحوثية قتلوا في عملية انتحارية استهدفتهم أمس الأربعاء في مدينة إب وسط البلاد اثناء احتفالهم بذكرى المولد النبوي كما اصيب 48 آخرون بحسب تقرير أمني.