مقتل 7 مدنيين في انفجار سيارات مفخخة في بغداد

مصدر الصورة Reuters Image caption جميع الضحايا مدنيون (أرشيف)

قتل 7 مدنيين وأصيب 17 آخرون في ثلاث انفجارات في العاصمة العراقية بغداد.

فقد انفجرت سيارات مفخخة مركونة في ساحة الواثق وشارع 52 وشارع 62.

وتزامنت هذه الانفجارات مع انفجار آخر لعبوة ناسفة في شارع معارض بيع السيارات في منطقة النهضة أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 اخرين مثلهم.

وكان 5 مدنيين لقوا حتفهم في وقت سابق الثلاثاء في انفجار عبوتين ناسفتين في سوقين في منطقتي الطالبية شرق بغداد والنهروان.

لتصبح حصيلة ضحايا تفجيرات مساء الثلاثاء في بغداد هي 16 قتيلا و39 جريحا جميعهم من المدنيين.