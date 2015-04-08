11 قتيلا بسقوط قذيفتي هاون في شمال سيناء بمصر

مصدر الصورة AP Image caption يشن الجيش المصري حملة دهم واسعة بحثا عن المسلحين في شمال سيناء.

أفادت مصادر طبيه مصرية فى شمال سيناء بأرتفاع عدد ضحايا سقوط قذيفتي هاون مجهولتي المصدر فوق بنايتين بمنطقة جنوب الشيخ زويد إلى 11 قتيلا و 6 مصابين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القذيفة الأولى سقطت فوق بناية في المنطقة ما أدى الى مقتل طفل وجرح سيدتين وأربعة أطفال.

وسقطت القذيفة الثانية على بنايه أخرى على مقربة من السابقة ما أسفر مقتل 10 أشخاص.

وأضافت أن الإصابات تتراوح ما بين كسور وجروح وشظايا متناثره فى الجسد، وأن بعض الحالات تخضع لعمليات عاجله فى مستشفى العريش والبعض الآخر أدخل إلى العنايه المركزه.

وينفذ الجيش حملة واسعة النطاق في شبه جزيرة سيناء شملت إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال ليلا، وذلك في محاولة لوقف هجمات المسلحين.

وقد أفاد الجيش المصري مطلع هذا الأسبوع بمقتل 35 من العناصر المسلحة في حملات دهم شنتها قواته في شمال سيناء.

وكان تنظيم ما يسمي ولاية سيناء في الدولة الإسلامية اعلن مسؤوليته عن عملية هجوم استهدفت عددا من النقاط الأمنية فجر الخميس الماضي وراح ضحيتها 16 من العسكريين المصريين وأربعة مدنيين.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة، يكثف إسلاميون متشددون هجماتهم على قوات الجيش والشرطة في سيناء مخلفين عشرات القتلى.