الأردن يستضيف منافسات لفرق من القوات الخاصة من 18 دولة

مصدر الصورة AP Image caption تشارك قوات من 18 دولة في المنافسات

يستضيف الأردن منافسات فرق قوات مكافحة الإرهاب الخاصة من 18 دولة مختلفة.

وتخوض المنافسات فرق من القوات الخاصة التابعة للدول المنضوية في التحالفات التي تقاتل تنظيم "الدولة الاسلامية" وغيره في اليمن والعراق وسوريا.

وأكد العقيد خالد أبو حمد أن الدورة السابعة للمنافسات التى تستضيفها بلاده تمثل فرصة جيدة لقادة الفرق المقاتلة للمقابلة و"تبادل الأفكار والخبرات بعدما أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية".

وبدأت منافسات البطولة الأحد بقيام القوات الخاصة الأردنية بتجربة أداء قاموا خلالها بإنقاذ عدد من المحتجزين إفتراضيا داخل طائرة والقفز من المروحيات.

وتتنافس الفرق المشاركة في 10 اختبارات خلال البطولة التى تقام للعام السابع على التوالي.

وكانت الصين قد فازت بالدورة السابقة.

وتشارك قوات من كل من الأردن والصين والولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية وأفغانستان ودول اخرى.