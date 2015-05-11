بارزاني: البيشمركة "قصموا ظهر" داعش بمساعدة الحلفاء

مصدر الصورة AFP Image caption أجرى بارزاني محادثات مع رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان

قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إن قوات البيشمركة الكردية تمكنت، بمساعدة حلفائها الغربيين، من "قصم ظهر" تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في العراق.

وقال بارزاني عقب محادثات أجراها في العاصمة المجرية بودابست مع رئيس الحكومة فيكتور أوربان "بفضل المقاومة الكردية ومساعدة اصدقائهم في التحالف، كسر ظهر الدولة الاسلامية."

يذكر أن المجر إنضمت مؤخرا إلى التحالف المناوئ لداعش ووعدت بارسال نحو 150 من جنودها إلى اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق.

وأضاف بارزاني أنه بالرغم من أن "الخطر ما زال ماثلا"، فإنه متفائل بأن أيام التنظيم باتت معدودة.

ويقوم بارزاني بزيارة إلى العاصمة المجرية في طريق عودته من واشنطن حيث التقى بالرئيس الأمريكي باراك أوباما وبحث معه الوضع في العراق.

وطالب بارزاني أوباما بالمزيد من المساعدات الانسانية للنازحين من المناطق التي يسيطر عليها داعش، كما طالب الأمريكيين بتسليح قوات البيشمركة بشكل مباشر عوضا عن تسليحهم من خلال الحكومة العراقية المركزية في بغداد.

وكانت قوات البيشمركة قد نجحت في منع تقدم داعش الى المناطق الكردية.

ولكن بارزاني حذر من أن اقليم كردستان يجب أن يتعامل مع أكثر من مليون ونصف المليون نازح هربوا من داعش.