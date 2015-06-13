مصدر الصورة Reuters Image caption الاشتباكات هي الأولى من نوعها بين البيشمركة والحشد الشعبي

يسود التوتر في محافظة ديالى العراقية إثر اندلاع اشتباكات بين قوات البيشمركة الكردية وقوات الحشد الشعبي أسفرت عن مقتل خمسة من الطرفين.

وأفاد مصدر أمني في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى بـ"مقتل 3 من قوات البيشمركة الكردية و2 من الحشد الشعبي بينما أصيب 3 من مقاتلي الحشد بجروح في مواجهات بين الطرفين الجمعة".

وأوضح المصدر أن الاشتباكات وقعت بعد أن حاولت قوات البيشمركة حفر خندق بين ناحيتي جلولاء التي تسيطر عليها والسعدية الخاضعة لسيطرة الحشد الشعبي.

يذكر أنها المرة الأولى التي تصل حالة الاحتقان المستمرة بين البيشمركة والحشد إلى حد المواجهة ووقوع ضحايا من الجانبين.

وتبعد جلولاء والسعدية 100 كم شرقي بعقوبة وكانتا تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" حتى تمكنت قوات الأمن العراقية والحشد الشعبي والبيشمركة من استعادتهما في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.