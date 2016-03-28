الكويت "ترحّل" 60 لبنانيا يشتبه بصلتهم مع حزب الله

مصدر الصورة AP Image caption في الكويت يعمل نحو 50 ألف لبناني، تمثل تحويلاتهم مصدرا حيويا للاقتصاد في بلادهم

قررت الكويت ترحيل 60 لبنانيا قالت إنهم على علاقة بحزب الله اللبناني، بحسب تقارير.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن جميع اللبنانيين المقرر ترحيلهم يحملون إقامات دائمة.

كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد صنّفت مطلع هذا الشهر حزب الله "تنظيما إرهابيا".

وهذه هي الموجة الثانية التي ترحّل فيها الدولة النفطية مقيمين يشتبه بصلتهم بالحزب.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت "القبس" أن 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين رحّلوا للسبب نفسه.

واتخذت دول خليجية أخرى إجراءات مشابهة.

وأعلنت البحرين إنها رحّلت سبعة لبنانين يُشتبه بصلتهم بالجماعة.

ويعمل نحو 50 ألف لبناني في الكويت، وتمثل تحويلاتهم مصدرا حيويا للاقتصاد اللبناني.

وأوقفت السلطات السعودية، الشهر الماضي، برنامج مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة 30 مليون دولار.

وقالت الرياض إن الخطوة جاءت احتجاجا على "هيمنة حزب الله على الدولة".

وفي قرار مشابه، أعلنت جامعة الدول العربية منتصف الشهر الجاري حزب الله منظمة إرهابية.

ولقي القرار اعتراضا شديدا من كل من العراق ولبنان.