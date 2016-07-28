الحوثيون وحزب صالح يشكلون مجلسا سياسيا لادارة اليمن

مصدر الصورة Reuters Image caption مدرسة دمرها قصف "للتحالف العربي" الذي تقوده السعودية في تعز

في اشارة الى يأسهم من مفاوضات السلام الجارية في الكويت برعاية أممية، قال الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس اليمني الاسبق علي عبدالله صالح يوم الخميس إنهم اتفقوا على تشكيل مجلس سياسي يتولى ادارة شؤون اليمن.

وجاء في بيان نشرته وكالة سبأ للانباء التابعة للحوثيين ان الجانبين سيتوليان رئاسة المجلس الجديد بالتناوب.

وقالت الوكالة إن الاتفاق وقعه نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس، عن حزب صالح، وصالح الصماد مُمثلاً عن الحوثيين.

وينص الاتفاق على "أن تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفائهم ويسري الامر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس."

ونص الاتفاق على "تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفاؤه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور."