مفتي السعودية "لن يلقي خطبة عرفة" هذا العام

مصدر الصورة AP Image caption كان آل الشيخ قد وصف قبل أيام الإيرانيين بأنهم "غير مسلمين".

لن يلقي مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ خطبة يوم عرفة للمرة الأولى منذ 35 عاما، بحسب ما تفيد به تقارير.

وقالت صحيفة الرياض السعودية إن القرار "يرجع إلى أسباب صحية".

وعُين آل الشيخ مفتيا عاما في السعودية عام 1999، لكنه يلقي خطة يوم عرفة منذ عام 1981 بمسجد نمرة في مكة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الشيخ صالح بن حميد كلف بإلقاء الخطبة بدلا من آل الشيخ. لكن لم يصدر تأكيد رسمي.

وقد بدأ قرابة 1.5 مليون شخص شعائر الحج في السعودية. لكن عشرات الآلاف من الإيرانيين يغيبون هذا العام عن أداء تلك الفريضة بسبب خلافات بين الرياض وطهران.

وكان آل الشيخ قد وصف قبل أيام الإيرانيين بأنهم "غير مسلمين"، وذلك بعد انتقاد المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي إدارة السعودية لموسم الحج.

وتوترت العلاقات بين البلدين إثر حادث تدافع دام وقع العام الماضي خلال موسم الحج. وتقول إحصائيات غير رسمية إنه أسفر عن مقتل 2426 شخصا على الأقل من بينهم 464 إيرانيا.

وتقول إيران إن السعوديين لا يقومون بما يكفي لتأمين الحجاج، بينما تتهم السعودية طهران بأنها تريد مطالب غير منطقية.