وفاة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

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توفي أمير قطر الأسبق، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وهو في سن 84 عاما.

وأعلن حفيده وأمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الحداد ثلاثة أيام.

وتولى الشيخ خليفة الحكم في دولة قطر الخليجية في عام 1972، وذلك بعد عام من الاستقلال عن بريطانيا.

ودام حكمه حتى عام 1995، حين عزله ابنه، الشيخ حمد، من منصبه فيما كان يقضي عطلة في سويسرا.

وفي عام 2013، سلّم الشيخ حمد السلطة إلى ابنه تميم، ولي العهد آنذاك.

وإبان حكمه، منح الشيخ خليفة لطائرات الولايات المتحدة وكندا وفرنسا الحربية حق استخدام القواعد الجوية القطرية أثناء الحرب التي اندلعت لطرد قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من الكويت في عام 1991.